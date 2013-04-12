З 15 квітня запрацюють зміни до Правил дорожнього руху

Правозахисник, автор книги «100 аргументів проти штрафів ДАІ» Володимир Караваєв акцентує увагу водіїв на деяких змінах Правил дорожнього руху (ПДР), які набувають чинності в Україні з 15 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, окремі особливості нових ПДР В.Караваєв назвав сьогодні на прес-конференції в Києві.

Перший момент, за його словами, це – заборона стоянки на газонах. Водночас, зазначив В.Караваєв, зупинка на газонах наразі не заборонена, і «тут наразі логіки немає». Щодо термінології він уточнив, що правила чітко говорять: там, де є трава – це газон, якщо трави немає – це не газон.

Другий момент, з яким, як із несподіванкою, можуть зіткнутися багато водіїв, - поява нового важливого дорожнього знаку, невиконання вимог якого може призвести до перевищення швидкісного режиму. Це знак, що позначає початок щільної забудови.

За словами В.Караваєва, більшість водіїв, рухаючись по трасі зі швидкістю 90-110 км на годину, звикли орієнтуватися на знаки із вказівкою назв населених пунктів на синьому фоні. «Відтепер, якщо за таким знаком стоятиме знак, що позначає початок щільної забудови, водій повинен буде скидати швидкість до 60 км на годину», - наголосив він, додавши, що цей знак і його вимоги обумовлені у ПДР.

Водночас, на думку В.Караваєва, цю вимогу треба було чіткіше прописати в Розділі 12 ПДР, оскільки не всі водії звертатимуть на це увагу.

У зв'язку з цим експерт також зазначив, що, якщо враховувати кількість населених пунктів в Україні, а також те, що знаки повинні ще й дублюватися з лівого боку, для того, щоб правило цього знаку стало діяти, їх треба виготовити не менш як 100 тисяч. «Я не знаю - наскільки реально з 15 квітня ці знаки з'являться на дорогах?» - сказав В.Караваєв.

Також нагадавши, що за межами населеного пункту у світлий час доби транспортні засоби тепер будуть зобов'язані рухатися із включеними денними ходовими вогнями або ближнім світлом фар у період з 1 жовтня по 1 травня, експерт наголосив, що в місті фари необхідно буде включати відразу із заходом сонця.

«Я не думаю, що інспектор ганятиметься за кожним водієм, який одночасно із заходом сонця не включив фари, але я просто зобов'язаний попередити: якщо станеться ДТП, і у цей момент після заходу сонця у водія не були включені фари, то це буде обставина, що обтяжує провину», - наголосив В.Караваєв.

Водночас він вважає зміни, внесені до ПДР, «абсолютно нормальними», дійсно направленими на забезпечення безпеки дорожнього руху, і більшість нових пунктів відповідають вимогам міжнародного законодавства.

Єдиний пункт, який, за словами експерта, і минулого року ніде не знайшов свого відображення, і цього року «наразі не чутно ніяких ініціатив», стосується того, що водія не повинні притягати до адміністративної відповідальності, якщо порушення ПДР сталося унаслідок того, що дорожні знаки або дорожня розмітка не відповідають вимогам національних стандартів. «Поки що цей пункт ще не реалізований», - констатував В.Караваєв.

Як повідомляв УНІАН, з 15 квітня в Україні набувають чинності зміни до діючих Правил дорожнього руху. Це насамперед посилення вимог до застосування технічних засобів регулювання дорожнього руху, впровадження європейських зразків дорожніх знаків і дорожньої розмітки, а також введення нових термінів, таких як газон, острівець безпеки, денні ходові вогні, маневрування, регулювальник, вдосконалене покриття. Змінами також закріплений пріоритет дорожніх знаків перед дорожньою розміткою.