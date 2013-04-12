Апеляційний суд підтвердив право МАУ на контрольний пакет "Свісспорт Україна"

Київський апеляційний господарський суд залишив чинним рішення Господарського суду Києва, який підтвердив законність володіння найбільшою авіакомпанією країни "Міжнародні авіалінії України" частки у розмірі 70,6% у компанії з наземного обслуговування в аеропортах "Свісспорт Україна", повідомила УНІАН прес-служба МАУ.

Раніше цей пакет належав швейцарській компанії Swissport International.

Це судове рішення дозволяє МАУ одержати повний контроль над "Свісспорт Україна".

Спір з питання володіння контролем над компанією "Свісспорт Україна" триває вже кілька років.

За інформацією прес-служби МАУ, ще в 2006 році Swissport International придбала у «Міжнародних авіаліній України» «за мізерною ціною» частку в компанії «Інтеравіа», яка надалі була перейменована на компанію «Свісспорт Україна».

"Авіакомпанія МАУ погодилася на такі умови операції, сподіваючись придбати надійного, порядного і професійного партнера й надалі одержувати комерційну вигоду від розподілу дивідендів", - пояснили у прес-службі.

Одночасно з операцією купівлі-продажу МАУ був нав'язаний на невигідних умовах договір на 3 роки, згідно з яким авіакомпанія вимушена була оплачувати компанії «Свісспорт Україна» послуги наземного обслуговування за ціною, що значно перевищувала ринкову. Очікування на надходження доходу від виплати дивідендів також не виправдалися.

Після приватизації авіакомпанії МАУ в квітні 2011 року між МАУ і Swissport International неодноразово проводилися переговори за участі акціонерів авіакомпанії "з метою досягти домовленості про взаємовигідні умови партнерства, що відповідають законам ринку".

"Всі пропозиції МАУ були відхилені, і 6 березня 2012 року на зборах акціонерів, ініційованих компанією Swissport International з порушенням умов договору між учасниками, виключно голосами представників Swissport International було ухвалено рішення про «розмиття» частки МАУ в компанії «Свісспорт Украина»", - зазначається у прес-релізі МАУ.

Авіакомпанія МАУ в червні 2012 року звернулася до суду, який ухвалив рішення на користь українського авіаперевізника.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» заснована в 1992 році. 100% акцій компанії перебувають у приватній власності. Флот МАУ складається із 22 середньомагістральних літаків Boeing-737, 2 літаків Embraer-190, 3 літаків Ан-148. Авіакомпанія сполучає Україну зі столицями і ключовими містами Європи, Азії і СНД, забезпечуючи також стиковки з маршрутами своїх міжнародних партнерів у більш ніж 3000 інших міст світу. МАУ виконує близько 700 міжнародних і внутрішніх рейсів на тиждень. Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль».