"Укрзалізниця" у 2012 році витратила на ремонт і модернізацію приміських потягів 579 млн грн

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») за підсумками 2012 року витратила на плановий ремонт і модернізацію парку потягів для приміських перевезень 579 млн грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Укрзалізниці».

Також у прес-службі відзначили, що цих коштів катастрофічно не вистачає для утримання в належному стані моторвагонного парку і впровадження нових технічних рішень для покращення обслуговування пасажирів.

Основною проблемою потягів приміського господарства «Укрзалізниці» в прес-службі називають зношеність рухомого складу, яка напряму пов'язана з недостатнім фінансуванням сектора приміських перевезень.

Також повідомляється, що зараз із перевищенням зазначеного виробниками нормативного терміну служби експлуатується 56,9% електропотягів і 89,6% дизель-потягів. В цілому стан моторвагонного рухомого складу, основна кількість якого розроблялась і поставлялася в 1960-1970 роках, підійшов до критичної межі і найближчим часом має бути списаний.

Водночас у прес-службі відзначили, що зношеність приміського рухомого складу залізниць України становить по електропотягах 82,29%, по дизельних потягах - 92,66%.

Разом з тим, у першому кварталі цього року з метою поліпшення санітарно-технічного стану, відновлення правильної роботи вузлів і агрегатів виконано 1809 поточних ремонтів секцій електропотягів та 133 ремонти дизельних потягів. Капітально, в умовах заводу, з продовженням терміну служби відремонтовано 5 секцій електропотягів. Таким чином, підприємства господарства приміських пасажирських перевезень залізниць України виконали план з ремонту моторвагонного рухомого складу.

У прес-службі зазначили, що в цілому на залізницях України вимагають проведення капітального ремонту 357 секцій електропотягів та 107 одиниць дизель-потягів.

"Оновлення приміського пасажирського рухомого складу має відбуватися за спільного фінансування місцевими бюджетами та залізницями України", - відзначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, збитки залізниць України від пасажирських залізничних перевезень за 2008-2012 роки становили 29,1 млрд грн, у тому числі в далекому сполученні - 15,1 млрд грн, у приміському - 14 млрд грн.

Усього з 2008 року за перевезення пасажирів пільгових категорій у далекому та приміському сполученні залізниці України з державного і місцевих бюджетів недоотримали 1,7 млрд грн.

Проект плану капітальних інвестицій на 2013 рік, який «Укрзалізниця» подала на розгляд Міністерства інфраструктури, передбачає виділення в 2013 році 2,7 млрд грн державного фінансування на оновлення парку пасажирського рухомого складу.

Через систематичне невиділення коштів на оновлення пасажирського рухомого складу «Укрзалізниця» прогнозує скорочення можливостей залізниці з перевезення пасажирів протягом найближчих п'яти років в 1,5 разу - з 60,5 млн до 40 млн пасажирів.