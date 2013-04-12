Україна не має наміру закуповувати імпортні електропотяги, оскільки є свої - Азаров

Україна не має наміру купувати імпортні електропотяги, оскільки є вітчизняні, написав прем'єр-міністр Микола Азаров на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Зокрема, відповідаючи на запитання про те, чи буде «Укрзалізниця» використовувати потяги розробки Крюківського вагонобудівного заводу, М.Азаров відповів: «Зовсім недавно був затверджений акт державного прийому дослідних зразків цього потяга. І після цього можна розглядати питання про закупівлю наших електропотягів».

Водночас він підкреслив, що вже неодноразово висловлював свою точку зору із цього приводу. «Не повторюватимуся, скажу лише одне: ми не купуватимемо імпортні електропотяги, зараз у нас є свої, вітчизняні», - зазначив прем'єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2012 року на Крюківському вагонобудівному заводі заявили, що в рамках Держпрограми розвитку внутрішнього виробництва підприємство планує виготовляти по два пасажирські швидкісні електропотяги на рік.

Кабінет Міністрів 10 вересня 2012 року включив створення лінійки швидкісних міжрегіональних двосистемних електропотягів, які можуть розвивати швидкість 160-250 км/год, на Крюківському вагонобудівному заводі в Державну програму розвитку внутрішнього виробництва. Загальна вартість проекту з випуску міжрегіональних двосистемних електропотягів на Крюківському вагонзаводі становитиме 767,1 млн грн. Проект має бути реалізований до 2015 року.