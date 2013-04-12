Будівництво автодороги першої категорії в Україні коштує 40 млн грн - Азаров

Будівництво автомобільної дороги першої категорії в Україні коштує 40 млн грн, тоді як у Німеччині або Польщі ця сума в 1,5-2 рази більша. Про це написав прем'єр-міністр Микола Азаров на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Офіційна вартість будівництва автомобільної дороги першої категорії, тобто чотири смуги руху, - 40 млн грн. Це загальна цифра, яка в кожному конкретному випадку уточнюється, виходячи з проектно-кошторисної документації», - зазначив глава уряду.

Він уточнив, що вартість може залежати від якості грунтів, виду рельєфу та інших чинників. «Але в середньому оцінка приблизно така. Для порівняння: у Німеччині аналогічна дорога коштує приблизно 100 млн грн, у Польщі - приблизно 70 млн грн», - зазначив М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, на засіданні Кабінету Міністрів у середу, 10 квітня, М.Азаров зажадав від віце-прем'єр-міністра Олександра Вілкула жорстко контролювати хід ремонтних робіт на автодорогах, особливо ремонт доріг комунальної власності.

За даними Міністерства інфраструктури, на сьогоднішній день українські дороги знаходяться в критичному стані й потребують ремонту. Згідно з нормативами, щорічно необхідно проводити капітальний і середній ремонт 35 тис. км доріг.

Мінінфраструктури наразі вивчає й аналізує такі пропозиції з розширення джерел фінансування дорожнього господарства: поетапна оптимізація розміру акцизного збору на пальне, впровадження досвіду будівництва доріг на умовах державно-приватного партнерства й впровадження плати за проїзд великовантажних транспортних засобів дорогами загального користування й державного значення для компенсації завданих ними збитків.

Раніше глава уряду заявляв, що Україні потрібно 500 млрд грн для того, щоб привести в порядок близько 170 тис. км доріг.

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