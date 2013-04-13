В Україні залишаються підтопленими 98 населених пунктів

В Україні станом на ранок 13 квітня залишаються підтопленими 98 населених пунктів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Державній службі України з надзвичайних ситуацій заявив директор Департаменту організації заходів з цивільного захисту Василь Стоєцький.

«На сьогодні залишаються підтопленими 98 населених пунктів. Найбільша кількість таких населених пунктів у Київській області - 57 населених пунктів, Волинській – 21, Житомирській – 9, Рівненській – 4», - сказав В.Стоєцький.

Крім того, за словах В.Стоєцького, частково підтоплені 74 житлових будинки, зокрема, в Київській області – 38, Рівненській – 32, Львівській – 2, Хмельницькій – 2.

«За минулу добу допомогу населенню у відпомпуванні води надавали 196 співробітників ДСНС і 6 одиниць насосної техніки», - наголосив він.

«У нас наразі відсутнє транспортне сполучення з 10-ма населеними пунктами. Десь розмиті ґрунтові дороги, переливи через ґрунтові дороги. Це абсолютно не загрожує населеним пунктам, але незручність у тому, що транспорт рухається об'їзними дорогами. Це має місце в Київській, Рівненській, Сумській, Чернігівській і Чернівецькій областях. Безумовно, зараз і техніка Укравтодору, і місцевих органів виконавчої влади робить усе, аби відновити сполучення, і відновити цей короткий шлях до населених пунктів, який завжди використовувався для транспортного сполучення», - відзначив В.Стоєцький.

У свою чергу, начальник відділу Українського гідрометеорологічного центру Вікторія Бойко повідомила, що 13-14 квітня продовжиться подальший розвиток водопілля на верхньому Дніпрі, річках басейну Прип’яті, Десни, нижніх течіях річок Сула, Псел, малих річках Київської, Черкаської, Полтавської, Чернігівської, Сумської областей, у Південному Бузі (Хмельницька, Вінницька області).

«Загалом цей процес відбувається щороку на річках України. Це абсолютно нормальна адекватна ситуація. Немає в цьому нічого дивовижного й унікального. Безперечно, щороку водопілля буває різним», - сказала В.Бойко.