МАУ з 1 травня відкриває новий рейс Одеса-Стамбул

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) з 1 травня відкриває новий регулярний рейс Одеса-Стамбул.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі аеропорту «Одеса».

За даними прес-служби, регулярні перельоти виконуватимуться щодня на літаку «Боїнг – 737» з двома класами обслуговування – бізнес та економічним.

Виліт з Одеси об 11.45, із Стамбула – о 14.15 за місцевим часом. Час у дорозі – 1,5 години.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» заснована в 1992 році. 100% акцій компанії перебуває у приватній власності.

Флот МАУ складається з 21 літака Boeing-737. Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль».

Авіакомпанія здійснює рейси до столиць і ключових міст Європи, Азії, Африки і СНД, забезпечуючи також стикування з маршрутами своїх міжнародних партнерів у більш ніж 3000 міст світу. МАУ виконує близько 700 міжнародних і внутрішніх рейсів на тиждень.