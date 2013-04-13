Кабмін виділив 800 млн грн на будівництво у Запоріжжі моста через Дніпро

Уряд виділив цього року 800 млн грн на будівництво у Запоріжжі моста через Дніпро.

Про це сказав віце-прем’єр-міністр України Олександр Вілкул під час виїзної наради на місці будівництва в Запоріжжі, повідомили УНІАН у його прес-службі.

«У 2013 році уряд виділив на продовження будівництва цього об’єкта майже 800 млн грн. Вже виплачений перший транш - 183 млн грн, що дозволить активізувати будівництво», - підкреслив О.Вілкул.

У прес-службі зазначили, що запуск цієї автомагістралі підвищить транзитний потенціал області та країни, розвантажить центр міста від великовантажного транспорту.

Наразі основний автомобільний рух області йде через дамбу Дніпрогесу, збудовану в 30-х роках минулого століття, та через 2 мости, збудованих більше 50 років тому. Ці споруди не справляються з надвеликим навантаженням, внаслідок чого ускладнюється дорожній рух, відбуваються регулярні затори, констатують в прес-службі віце-прем’єра.

«Завдяки підтримці держави у 2013 році буде завершена більшість загально-будівельних робіт на 2-х мостах – через річку Дніпро та через річку Старий Дніпро. У 2014 році, після закінчення всього комплексу будівельних робіт, рух по них бути відкритий», - сказав О.Вілкул.

Наразі зведено 4 мостових переходи та 2 транспортні розв’язки, по яких вже йде рух автотранспорту.

***Автомагістраль через Дніпро в Запоріжжі будується з 2004 року. Вартість проекту становить 5,9 млрд грн.

Протяжність автомагістралі через р. Дніпро в Запоріжжі - 9,1 км з чотирма смугами руху, в тому числі з 7 розв’язками та 26 спорудами. Проект включає 2 мости: вантовий міст через річку Дніпро довжиною 660 м та міст через річку Старий Дніпро довжиною 340 м. Очікуваний час здачі всієї автомагістралі - 2018 рік.