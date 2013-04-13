В Одеському порту відкрито першу чергу зернового терміналу

В Одеському морському торговому порту в суботу, 13 квітня, відкрито першу чергу зернового терміналу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі порту.

Зокрема, урочисте відкриття першої черги (11 ємностей на 72,4 тисяч тонн зберігання) зернового терміналу на Андросівському молу відбулося під час виїзної сесії інвестиційного форуму «Odessа FDI forum 2013 фокус: інфраструктура».

Згідно з повідомленням, будівництво на паритетних фінансових засадах здійснюють Одеський порт та інвестор - компанія «Бруклін-Київ». Зерновий термінал, розрахований на 240 тис. тонн одночасного зберігання і потужністю 2-3 млн. тонн зерна на рік буде одним з найсучасніших на Чорному морі. Загальна вартість проекту - 125 млн. дол., з них 95 млн. – кошти інвестора, решта – порту.

У церемонії відкриття терміналу взяли участь губернатор Одеської області Едуард Матвійчук, начальник порту Юрій Васьков, представники бізнес-структур, стивидорних компаній порту.

Будівництво терміналу почалося в квітні 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, 12-13 квітня в Одесі проходить форум «Odessа FDI forum 2013 фокус: інфраструктура», в якому беруть участь близько 300 представників стратегічних інвесторів та інвестиційних фондів, консалтингових організацій, авторитетних українських і зарубіжних експертів.

У 2012 році Одеський морський торговий порт і стивидорна компанія «Бруклін-Київ» почали будівництво зернового елеватора. Потужність терміналу становитиме 4 млн. тонн зерна на рік. Згідно з проектом, порт збудує причал завдовжки 254 м і завглибшки біля кордону 12,5 м, який зможе приймати судна дедвейтом до 60 тонн. Новий термінал на Андросівському молу стане четвертим за рахунком зерновим перевантажувальним комплексом Одеського порту.

Довідка УНІАН. Стивидорна компанія «Бруклін-Київ» оперує причалами Хлібної гавані Одеського морського торгового порту з вересня 1994 року. Компанія спеціалізується на перевалці зернових навалом, металопродукції, рудних вантажів.

Одеський морський торговий порт - один з найбільших портів Чорноморсько-Азовського басейну, розташований у північно-західній частині Чорного моря на перетині торгових шляхів Сходу і Заходу, що історично склалися. Порт приймає великі круїзні пасажирські судна завдовжки до 300 м, осіданням до 11,5 м. Технічні можливості порту дозволяють обробляти більш як 18 млн. тонн сухих і 25 млн. тонн наливних вантажів на рік.