Придніпровська залізниця збільшила продажі квитків у далекому сполученні на 4% - до 1,8 млн

У січні-березні цього року на Придніпровській залізниці продажі проїзних документів у далекому сполученні збільшилися порівняно з аналогічним періодом минулого року на 4,14% - до 1,833 млн квитків з 1,76 млн квитків.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ПЗ.

Згідно з повідомленням, у березні цього року показники зросли на 1,9 тис. - до 684,4 тис. проїзних документів.

Також у першому кварталі 2013 року пасажири ПЗ замовили через Інтернет 107,474 тис. квитків, у тому числі в березні - 41,754 тис. квитків.

Як повідомляв УНІАН, з 6 квітня 2013 року оформлення проїзних документів на поїздку залізничним транспортом здійснюватиметься з внесенням до проїзного документа прізвища та імені пасажира. Під час оформлення проїзних документів з використанням мобільного зв'язку, Інтернету, спеціалізованих автоматів самообслуговування тощо прізвище та ім'я пасажира також вказує особа, яка здійснює оформлення і оплату проїзного документа.

В Україні за січень-лютий цього року через Інтернет було продано понад 400 тис. залізничних квитків