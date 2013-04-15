У січні-березні 2013 року з Київського залізничного вокзалу, що входить до складу Південно-Західної залізниці, було відправлено 2,69 мільйона пасажирів. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ПЗЗ.

Водночас у далекому сполученні зі станції Київ-Пасажирський було відправлено близько 2 мільйонів пасажирів.

Згідно з повідомленням, у I кварталі 2013 року з Київського вокзалу було відправлено 14,972 тис. поїздів. Зокрема, 1,696 тис. поїздів формування ПЗЗ, 4,568 тис. оборотних поїздів, а також 6,468 тис. приміських і 2,038 тис. транзитних поїздів.

За інформацією прес-служби, послугою зберігання ручної поклажі в автоматичній камері схову в січні-березні скористалися 38 тис. пасажирів, у стаціонарній камері схову - 53 тис. пасажирів.

Крім того, багажне відділення вокзалу переробило 584 тис. тонн багажу і вантажобагажу.

Серед додаткових послуг, пропонованих залізничним вокзалом, у січні-березні п.р. 2,469 тис. пасажирів скористалися послугами сервісного центру, 1,918 тис. пасажирів скористалися кімнатами відпочинку Центрального і Південного вокзалів. При цьому послугою проживання скористалися 952 пасажири.

Як повідомляв УНІАН, Південно-Західна залізниця в 2012 році перевезла 146,7 мільйона пасажирів, зокрема в далекому сполученні - близько 40,4 мільйона пасажирів і приміському - 106,3 мільйона.

Столичною магістраллю було перевезено 3,88 мільйона пасажирів пільгових категорій. Серед них близько 2,56 мільйона студентів, 779,3 тисячі дітей, більш як 32,4 тисячі дітей-сиріт, понад 459,88 тисячі інвалідів.

Довідка УНІАН. Південно-Західна залізниця є однією з провідних транспортних артерій держави. Близько 20% основних виробничих фондів "Укрзалізниці" перебуває у віданні залізниці.

Південно-Західна залізниця займає друге місце за обсягом перевезень серед шести залізниць України. У загальному обсязі вантажних перевезень в Україні кожна шоста тонна припадає на частку ПЗЗ. Залізниця в основному розташована на території Київської, Вінницької, Житомирської, Чернігівської, Сумської і Хмельницької областей.