«Укрзалізниця» призначила 112 додаткових рейсів на травневі та Великодні свята

Державна адміністрація залізничного транспорту України «Укрзалізниця» для забезпечення підвищеного попиту на залізничні перевезення призначила 112 додаткових рейсів на потяги далекого прямування до травневих і Великодніх свят, повідомили УНІАН у прес-службі Мінінфраструктури.

Крім цього, залізниці СНД призначили 45 додаткових рейсів у складі 20 додаткових потягів.

Згідно з повідомленням, кількість додаткових місць для перевезення пасажирів становитиме близько 100 тис. При цьому додаткові потяги зроблять 55 рейсів у західному напрямку і 40 рейсів у кримському напрямку.

Таким чином, станом на 15 квітня 2013 року Одеська залізниця призначила потяги № 210/209 Миколаїв - Київ та № 590/589 Одеса - Севастополь, які здійснять 5 додаткових рейсів.

Придніпровська залізниця призначила потяги № 553/554 Київ - Тернопіль, № 238/237 Сімферополь - Київ, № 502/501 Дніпропетровськ - Сімферополь, № 282/281 Сімферополь - Київ, № 502/501 Дніпропетровськ - Сімферополь, № 504/503 Сімферополь - Київ, № 505/506 Дніпропетровськ - Сімферополь, № 517/518 Сімферополь - Львів, які здійснять 47 додаткових рейсів.

Південно-Західна залізниця призначила потяги № 207/208 Київ - Ужгород, № 537/538 Київ - Ужгород, № 217/218 Київ - Івано-Франківськ, № 269/270 Київ - Івано-Франківськ, № 597/294, 294 / 598 Київ - Євпаторія, № 534/33 Київ - Луганськ, які виконають 29 додаткових рейсів.

Південна залізниця призначила потяги № 225/226 Харків - Ужгород, № 519/520 Харків - Сімферополь, та № 175/176 Харків - Сімферополь, які виконають 20 додаткових рейсів.

Львівська залізниця призначила потяг № 192/191 Львів - Київ, який виконає 7 додаткових рейсів.

Донецька залізниця призначила потяг № 569/570 Донецьк - Сімферополь, який виконає 4 додаткові рейси.

Також "Укрзалізниця" призначила додаткові рейси потягів № 148/147 Одеса - Київ, № 180/179 Одеса - Вінниця, № 610/609 Христинівка - Одеса, № 179/180 Кременчук, Полтава - Київ

"Продаж квитків на додаткові потяги відкривається за результатами аналізу пасажиропотоку і в міру скуповування місць на вже призначені потяги. Зараз на велику частину додаткових потягів вже відкрито попередній продаж квитків", - повідомили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, для забезпечення підвищеного попиту на залізничні перевезення «Укрзалізниця» призначила 15 додаткових потягів до травневих і великодніх вихідних днів, які виконають 74 додаткові рейси.