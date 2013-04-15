У шести областях України підтоплено 70 населених пунктів

У шести областях України станом на 15 квітня в результаті опадів і танення снігу підтоплені 70 населених пунктів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив начальник відділу Департаменту реагування на надзвичайні ситуації Держслужби з надзвичайних ситуацій Василь Сніцар.

«На сьогодні підтоплення грунтовими водами відзначається у 70 населених пунктах у шести областях - це Київська, Волинська, Житомирська, Рівненська, Чернігівська і Львівська області. Ми маємо часткове підтоплення 40-41 житлового будинку в таких областях: Київська, Рівненська, Львівська, Хмельницька області», - сказав В.Сніцар.

За його словами, упродовж доби до відкачування води з прибудинкових території залучалося понад 200 рятувальників і 100 одиниць насосного устаткування. За добу відкачали 18 тис. кубометрів води. В цілому з 2 квітня відкачано 980 тис. кубометрів води.

В.Сніцар також зазначив, що в 12 населених пунктах в 7 областях ускладнений рух на дорогах державного і регіонального значення. До заходів із забезпечення транспортного сполучення між населеними пунктами на сьогодні залучено близько 300 осіб і 70 одиниць техніки.

Водночас директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда повідомив, що рівень води в річках у Львівській області починає стабілізуватися, проте річки в Карпатах, Прикарпатті, а також Десна, Дністер і Дніпро продовжать розливатися.

Як повідомляв УНІАН, станом на 13 квітня в Україні були підтоплені 98 населених пунктів.