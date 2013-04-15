Придніпровська залізниця у березні перевезла 119 пасажирів-інвалідів

Придніпровська залізниця у березні цього року перевезла 119 пасажирів з обмеженими фізичними можливостями, в тому числі 30 пасажирів в спеціалізованих вагонах для інвалідів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПЗ.

Згідно з повідомленням, спецвагони були задіяні на маршрутах Київ-Львів, Сімферополь-Львів, Ковель-Сімферополь, Дніпропетровськ-Сімферополь, Сімферополь-Кривий Ріг та Запоріжжя-Одеса.

У прес-службі відзначили, що в 2013 році Придніпровська залізниця продовжить удосконалювати свою інфраструктуру для обслуговування пасажирів з особливими потребами.

"Протягом року касові зали вокзалів Сімферополя, Севастополя і Джанкоя облаштують значками для слабозорих, на вокзалі Запоріжжя-1 повинні відкрити кімнату відпочинку для інвалідів. На вокзалі Саки відремонтують спеціальний майданчик на пероні, оновлять покриття пандуса тощо. Станції Прісноводна і Останіна обладнають додатковими з'їздами на перон, а на вокзалі Євпаторія-Курорт оновлять з'їзд на посадкову платформу. Також протягом року відремонтують пандуси на станціях Чортомлик і Кривий Ріг, і облаштують нові - на станціях Павлоград-2, Балабине і Керч, а також на платформах 1101-го, 169-го, 4-го км. Привокзальна територія станцій Кривий Ріг, Кривий Ріг-Головний буде облаштовано спеціальними туалетами для інвалідів", - уточнили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, залізниці у 2012 році під час реконструкції вокзалів і переходів спрямували 0,558 млн грн на організацію безперешкодного доступу до об'єктів залізничної інфраструктури для осіб з особливими потребами. Зокрема, в 2012 році з урахуванням потреб інвалідів була виконана реконструкція будівель 11 вокзалів (Донецьк, Львів, Жмеринка, Козятин, Луцьк, Артемівськ-2, Ізюм, Слов'янськ, Павлоград-1, Харків-Балашовський, Макіївка-Пасажирська), новими переходами -пандусами з пасажирськими платформами і спеціальними спусками були облаштовані 31 вокзал і станція.

На сьогодні чинним законодавством України передбачено надання інвалідам широкого кола послуг з пільгового та безкоштовного проїзду громадським транспортом. Інваліди, діти-інваліди та особи, які супроводжують інвалідів першої групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого інваліда або дитину-інваліда) мають право безкоштовного проїзду у приміському транспорті та пільгового проїзду на залізничному (на внутрішніх лініях (маршрутах)) транспорті в період з 1 жовтня по 15 травня.