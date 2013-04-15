Італійська Air One стане другим лоу-костом в аеропорту «Київ»

Авіакомпанія – лоу-кост «Air One», дочірня структура найбільшого в Італії авіаперевізника Alitalia, має намір з 1 червня 2013 року розпочати регулярні рейси Катанія-Київ з міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни), ставши таким чином другим лоу-костом після «Wizz Air Україна», який уклав договір з аеропортом. Про це УНІАН повідомили у прес-службі аеропорту.

«Парк літаків компанії Air One складається з Airbus-320 і нараховує 10 бортів місткістю від 165 до 180 місць. Квитки на рейс Катанія-Київ, Київ-Катанія можна придбати через спеціалізоване агентство», - роз'яснили у прес-службі і нагадали, що з аеропорту «Київ» до Італії також літає компанія «Wizz Air Україна» у напрямі Київ-Венеція (Тревізо), Київ-Мілан (Бергамо).

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) працює з 1924 року. У 1994 році Київський об'єднаний авіазагін розділили на аеропорт і авіакомпанію, і відтоді існує як незалежне підприємство. У 2012 році аеропорт обслужив 861,9 тис. пасажирів – на 83,5% більше, ніж у 2011 році.

У 2012 році завершено реконструкцію аеропорту і будівництво нового терміналу А загальною площею 14 тис. кв м, зокрема площа VIP-залу – 1,5 тис. кв м.

Міжнародний аеропорт «Київ» за січень-березень 2013 року збільшив пасажиропотік утричі – до 311,2 тис. осіб з 108 тис. за аналогічний період минулого року.