На Великдень столичний транспорт працюватиме довше

Київський метрополітен у ніч з 4 на 5 травня продовжить свою роботу на 1 годину та розпочне перевезення пасажирів зранку 5 травня на 1 годину раніше.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це йдеться у відповідному розпорядженні КМДА про організацію роботи міського пасажирського транспорту під час святкування Великодня 5 травня.

Також подовжать на одну годину й роботу наземного транспорту загального користування. А 5 травня наземний комунальний транспорт розпочне працювати теж на годину раніше, при цьому перевезення пасажирів буде організовано існуючими маршрутами, які проходять біля станцій метрополітену, після проходження останніх і перших поїздів метрополітену.

Щобільше, з 5.00 до 10.00 5 травня буде збільшено кількість одиниць рухомого складу на маршрутах, які пролягають біля місць проведення богослужінь, відповідно до пасажиропотоку.

Для безпеки пасажирів та контролю за сталою роботою транспорту на лініях забезпечать чергування відповідальних осіб, йдеться в повідомленні.