Придніпровська залізниця збільшила продаж квитків у приміському сполученні

Придніпровська залізниця у січні-березні поточного року збільшила продаж квитків на приміські електропоїзди на 10,1% у порівнянні з аналогічним періодом 2012 року - до 137,9 тис. зі 125,2 тис. штук.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Придніпровської залізниці.

До того ж сумарна вартість придбаних квитків на приміські електропоїзди в I кварталі зросла на 5,9% - до 1,13 млн грн з 1,06 млн грн в аналогічному періоді 2012 року.

Згідно з повідомленням, завдяки установці автоматизованої системи контролю доступу пасажирів до приміських потягів на вокзалі Сімферополь значно зменшилася кількість безквиткових пасажирів та зросли надходження від реалізації квитків.

Як повідомляв УНІАН, у січні-березні поточного року на Придніпровській залізниці продажі проїзних документів у далекому сполученні збільшилися на 4,14% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 1,833 млн з 1,76 млн штук.

До того ж у першому кварталі 2013 року пасажири ПЗ замовили через Інтернет 107,474 тис. квитків, зокрема в березні - 41,754 тис.