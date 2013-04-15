Придніпровська залізниця за 1 квартал перевезла в спецвагонах 249 авто

Придніпровська залізниця (ПЗ) у січні-березні 2013 року в спеціальних вагоах-автомобілевозах перевезла 249 автомобілів своїх пасажирів.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Придніпровської залізниці.

Зокрема в напрямку Києва магістраль перевезла 128 автомобілів, у напрямку Дніпропетровська - 121.

За інформацією прес-центру, вагони-автомобілевози курсують Придніпровською залізницею у складі поїздів № 165/166 Дніпропетровськ-Київ і № 11/12 Київ - Сімферополь.

Як повідомляв УНІАН, ПЗ у 2012 році перевезла 2 тис. 503 приватних автомобілів у спеціальних вагон-автомобілевоз, що курсують у складі поїздів № 165/166 Дніпропетровськ-Київ і № 11/12 Київ - Сімферополь. Зокрема з Дніпропетровська до Києва і назад в спецвагонах перевезено 1120 автомобілів, з Києва до Сімферополя і назад - 1 тис. 383.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн ​​тонн вантажів та понад 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. ПЗ відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.

Автомобілевоз - це двох'ярусний вагон з 8 місцями для легкових мало- і середньогабаритних автомобілів (максимально допустима висота автомобіля - 1,7 м) загальною вагою 10 тонн. Місця забезпечені блокуваннями автомобілів під час руху поїзда, а вагон захищений сіткою.