"Київстар" з 24 квітня запроваджує нові пакетні тарифи

Найбільший мобільний оператор України "Київстар" з 24 квітня поточного року вводить нові пакетні тарифи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції в.о. директора з маркетингу «Київстару» Віталій Ворожбит.

За його словами, понад 75% абонентів компанії вже вибрали для себе підходящі тарифні плани. До того ж В.Ворожбит зазначив, що нові пакетні тарифи дають можливість отримувати значні обсяги різних телекомунікаційних послуг за певну абонентську плату (щоденну, щомісячну і т.д). Зокрема щоденна абонентська плата в нових пакетних тарифах для абонентів передплаченого зв'язку "Київстар" і Djuice становитиме від 0,35 до 1,1 грн на день.

Оператор пропонує один тарифний план, доступний для всіх абонентів, а також два регіональних тарифних плани.

Тарифний план "Країна Київстар", призначений для абонентів на всій території України, припускає щоденну абонплату 1,1 грн/день, за яку надається 150 хв/день внутрішньомережевих розмов, а також 30 смс/день за додаткову абонплату 0,75 грн/день.

Два регіональних тарифних плани "Країна Київстар. Мій край" (Запорізька, Закарпатська, Кіровоградська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Чернігівська і Чернівецька обл.) і "Країна Київстар. Великий край" (Полтавська, Херсонська, Луганська, Донецька обл., АРК і Севастополь) припускають 150 хв/день внутрішньомережевих розмов, проте в першому абонплата становить 0,75 грн/день, а в другому - відсутня.

Крім того, оператор запроваджує тарифний план "Безмежний Київстар" для контрактних абонентів. Абонплата в розмірі 50 грн/міс. дозволить абонентам здійснювати безлімітні дзвінки всередині мережі, а також надає щодня 30 Мб/день мобільного Інтернету. Додатково надається 30 смс/день за абонплату 0,75 грн/день.

Оператор також пропонує абонентам Djuice три нових тарифи. Зокрема "Діджус стайл", діючий на всій території України, "Діджус Стайл. Мій регіон" (Запорізька, Закарпатська, Харківська, Чернігівська і Чернівецька обл.) та "Діджус стайл. Великий регіон" (Полтавська, Кіровоградська, Сумська, Херсонська, Луганська, Донецька, Миколаївська обл., АРК та Севастополь). Щоденна абонплата становить 0,59 грн/день, 0,35 грн/день і 0 грн/день відповідно. До того ж абоненту надається щодня 120 хв для розмов усередині мережі, а також 30 смс за додаткову абонплату 0,75 грн/день.

Як повідомляв УНІАН, «Київстар» продовжує розвивати пакетну цінову модель, яка була запроваджена компанією в 2012 році.

Наприкінці січня поточного року Антимонопольний комітет України заявив, що може зайнятися розслідуванням причин підвищення тарифів на мобільний зв'язок компанією «Київстар» тільки за фактом підвищення цих тарифів.

Довідка УНІАН. Компанія "Київстар" працює на ринку з 1994 року і входить до складу VimpelCom Ltd. У 2012 році було завершено процес об'єднання компаній "Київстар" і "Вeeline-Україна" під брендом "Київстар".

Загальна база абонентів «Київстар» в Україні за підсумками 2012 року збільшити на 5% - до 25,96 млн з 24,77 млн абонентів у 2011 році.

У 2012 році компанія збільшила сумарну виручку на 2,1% - до 13,392 млрд грн з 13,078 млрд грн у 2011 році.