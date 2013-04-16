Кабмін призначив заступником гендиректора «Укрзалізниці» Павла Чекалова

Генеральний директор Державної адміністрації залізничного транспорту («Укрзалізниця») Сергій Болоболін представив колективу відомства заступника гендиректора «Укрзалізниці» Павла Чекалова.

Відповідне розпорядження (№ 228-р) прийнято Кабінетом Міністрів України 15 квітня 2013 р.

Згідно з повідомленням, раніше П.Чекалов обіймав посаду начальника Головного управління майнових та земельних ресурсів "Укрзалізниці".

Як повідомляв УНІАН, 28 січня генеральним директором Державної адміністрації залізничного транспорту України був призначений С.Болоболін, який раніше обіймав посаду першого заступника гендиректора «Укрзалізниці».

До нього гендиректором «Укрзалізниці» був Володимир Козак, призначений наприкінці грудня 2012 року міністром інфраструктури.