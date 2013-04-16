Рівень води в Азовському морі піднявся до критичної позначки. Підтоплена траса Генічеськ-Стрілкове

У зв’язку з погіршенням погодних умов на Азовському морі та посиленням вітру до 20-25 м/с рівень моря піднявся до критичної позначки. Внаслідок чого було частково перемито автодорогу місцевого значення Генічеськ - Стрілкове протяжністю 1 кілометр.

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, унаслідок підтоплення тимчасово припинено регулярне автомобільне сполучення до сіл Генгірка, Приозерне, Щасливцеве, Стрілкове. На даний час напрямок вітру - східний, рівень води в місці перемивання – 595 мм при критичній 575 мм над рівнем моря.

З початку погіршення погодних умов 7 державною пожежно-рятувальною частиною ДСНС України в Херсонській області організовано чергування з оперативним наданням необхідної допомоги для попередження нещасних випадків.

У разі погіршення ситуації пожежно-рятувальні підрозділи готові надати допомогу у транспортуванні хворих, підвезенні першочергових продуктів харчування, буксируванні машин у разі вимушеної зупинки та ін. О 9:30 розпочала свою роботу комісія ТЕБ і НС Генічеського району.