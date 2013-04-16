«Укрзалізниця» в I кв. скоротила збитки від перевезення пасажирів на 8% - до 1,86 млрд грн

Державна адміністрація залізничного транспорту («Укрзалізниця») у січні-березні 2013 року скоротила збитки від перевезення пасажирів у далекому та приміському сполученні порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 8% - до 1,86 млрд грн з 2,02 млрд грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі "Укрзалізниці".

Водночас збитки від перевезення пасажирів у далекому сполученні становили понад 1 млрд грн, тоді як у приміському сполученні - 804 млн грн.

Згідно з повідомленням, витрати на організацію пасажирських перевезень в I кварталі становили 3 млрд грн, доходи від цих перевезень становили 1,1 млрд грн. Водночас у січні-березні ц.р. пасажирооборот зріс на 1,5%.

У прес-службі відзначили, що досягти таких результатів вдалося за рахунок більш ефективного використання парку пасажирського господарства: вагонів і локомотивів.

Як повідомляв УНІАН, залізниці України за 2 місяці 2013 року скоротили збитки від перевезення пасажирів у далекому та приміському сполученні на 4,7% порівняно з аналогічним періодом 2012 року - до 1,24 млрд грн.

Зокрема, у січні-лютому 2013 року збитки від перевезення пасажирів у далекому сполученні становили 719,3 млн грн, у приміському сполученні - 519 млн грн.

На організацію пасажирських перевезень за 2 місяці 2013 року залізниці України витратили 1,9 млрд грн, при тому що доходи від цих перевезень становили 677,5 млн грн.

Залізниці України в січні-лютому перевезли 69,79 млн пасажирів на 0,9% менше, ніж у січні-лютому 2013 року, і 64,9 млн тонн вантажів - на 1,2% менше, ніж у січні-лютому 2012 року .

Збитки залізниць України від пасажирських перевезень за останні 5 років становили близько 30 млрд грн.