"Роза вітрів" відправляє міжнародні рейси з терміналу «D» аеропорту "Бориспіль"

Авіакомпанія "Роза вітрів" (Київ) з 15 квітня поточного року перевела всі міжнародні рейси в термінал «D» міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Про це повідомляється на сайті компанії.

Як повідомляв УНІАН, з початку літньої навігації 31 березня 2013 року в аеропорту "Бориспіль" рейси всіх міжнародних авіаперевізників обслуговуються в новому терміналі "D".

Термінал "D" обслуговує 31 авіакомпанію, які виконують до 75 рейсів на добу.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Роза вітрів» (Windrose) заснована в 2003 році. Основним видом діяльності є організація і виконання чартерних, корпоративних, туристичних і VIP-авіарейсів.

Базовим аеропортом авіакомпанії є Міжнародний аеропорт «Бориспіль».

Флот авіакомпанії включає 3 власні літаки, а також 6 літаків авіакомпаній-партнерів.