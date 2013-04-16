Балога пропонує ввести мораторій на придбання службового транспорту та ремонт установ

У Верховній Раді зареєстровано проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про деякі заходи щодо економії бюджетних коштів» (щодо введення мораторію на будівництво, капітальний ремонт адміністративних будинків та придбання транспортних засобів органами державної влади). Як повідомляється на сайті Верховної Ради, відповідний проект закону зареєстрував 15 квітня народний депутат України Віктор Балога (позафракційний).

Зокрема, документ передбачає у 2013-2014 роках запровадження мораторію на фінансування капітального будівництва та капітального ремонту адміністративних будівель та споруд органів державної влади та місцевого самоврядування, а також держпідприємств та установ коштом державного бюджету або органів місцевого самоврядування.

Також депутат пропонує ввести обмеження на державні витрати, пов’язані із придбанням літаків, гелікоптерів та автотранспорту. Виключення - спеціалізований та оперативно-рятувальниий транспорт. Однак і його забороняється закріплювати за посадовцями.

Автор законопроекту переконаний, що його прийняття дозволить забезпечити суттєву економію державних коштів та надасть можливість направити фінансові ресурси на розв’язання найневідкладніших суспільних проблем, перш за все тих, що пов’язані з подоланням економічної кризи та вирішення гострих соціальних проблем.