«Укрзалізниця» з 18 квітня призначила безпересадочний вагон Київ-Кіровоград-Київ

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), враховуючи численні побажання пасажирів, із 18 квітня 2013 року призначила курсування ще одного безпересадочного вагону купейного типу сполученням Київ-Кіровоград-Київ у складі потяга №76 «Київ-Кривий Ріг».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі "Укрзалізниці".

Згідно з повідомленням, безпересадочний вагон відправлятиметься щодня у складі потяга №76 «Кривий Ріг-Київ» із Кіровограда о 23.36.

Із Києва безпересадочний вагон відправлятиметься щодня у складі потяга №76 «Київ-Кривий Ріг» і прибуватиме до Кіровограда о 05.52.

"Попередній продаж квитків на вищезазначений безпересадочний вагон буде розпочато найближчим часом", - повідомили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, Придніпровська залізниця призначила три додаткові потяги до травневих свят.

Потяг Сімферополь-Київ № 282/281 призначено на 30 квітня - відправлення з Сімферополя о 19.00, прибуття до Києва 1 травня о 12.00. У зворотному напрямку - відправлення з Києва о 22.00, прибуття до Сімферополя о 13.43.

На 30 квітня також призначено додатковий потяг Сімферополь-Київ № 238/237 - відправлення з Сімферополя о 16.10, прибуття до Києва 1 травня о 09.30; Київ-Сімферополь - відправлення з Києва о 17.05, прибуття до Сімферополя о 09.10.

Потяг Дніпропетровськ-Сімферополь № 502/501 - відправлення з Дніпропетровська 30 квітня о 21.30, прибуття до Сімферополя 1 травня о 06.45. Назад - відправлення з Сімферополя о 21.50, прибуття до Дніпропетровська о 06.32.