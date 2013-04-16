«ПриватБанк» скасував плату за СМС-інформування для всіх своїх клієнтів

«ПриватБанк», першим з українських банків, скасував плату за СМС-інформування для всіх своїх клієнтів - власників платіжних карток, повідомила УНІАН прес-служба банку.

Згідно з повідомленням, з початку квітня сервіс СМС-інформування підключається всім власникам карт банку в Україні відразу після активації картки автоматично і безкоштовно, а власники оформлених раніше карт можуть активувати послугу через програми мобільного та інтернет-банкінгу. «Будь-який власник картки банку після проведення операції через кілька секунд отримує підтвердження про витрату на мобільний телефон. Це дозволить контролювати безпеку розрахунків і своєчасно блокувати картку в разі підозрілих операцій», - цитує прес-служба заступника голови правління банку Олега Горохівського.

Довідка УНІАН. «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшою фінансовою установою країни за обсягом активів.

На 1 січня 2013 року активи банку становили 172,43 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 113,73 млрд грн, зобов'язання - 154,13 млрд грн, кошти клієнтів - 106,34 млрд грн, власний капітал - 18,3 млрд грн , статутний капітал - 14,9 млрд грн. У 2012 році банк отримав прибуток у розмірі 1,53 млрд грн.

Основними власниками банку на початок 2013 року були Геннадій Боголюбов - 33,83%, Ігор Коломойський - 33,77% і Triantal Investments Ltd. (Кіпр) - 24,99%.