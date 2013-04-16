У Києві з 16 по 21 квітня буде перекрито рух на деяких вулицях

Столична Державтоінспекція повідомляє, що у зв’язку з проведенням ремонтних робіт тепломережі на перетині вулиць Лаврської – Старонаводницької, а також площі Героїв Великої Вітчизняної війни з 16 квітня повністю перекрито рух автотранспорту.

Про це повідомляється на сайті столичного ДАІ.

Ремонті роботи триватимуть по 21 квітня включно.

Державтоінспекція пропонує водіям шляхи об’їзду: вулиця Лаврська – Цитадельна - Кутузова - площа Лесі Українки - бульвар Лесі Українки; вулиця Лаврська - площа Слави – Алея Героїв Крут - Дніпровський узвіз; Набережне шосе - бульвар Дружби Народів – Московська площа; вулиця Старонаводницька - Кутузова – площа Лесі Українки- бульвар Лесі Українки – бульвар Дружби Народів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на перетині вулиць Лаврської – Старонаводницької, а також площі Героїв Великої Вітчизняної війни стався прорив теплотраси.