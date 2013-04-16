Керченська поромна переправа закрита через шторм

Керченська поромна переправа призупинила роботу через шторм у протоці, що розділяє Україну та Росію.

Як повідомили УНІАН у диспетчерській службі підприємства, переправа не працює з вечора 15 квітня. Коли між РФ і Україною знову ходитимуть пороми, поки не відомо: підприємство очікує на покращення погоди.

Як повідомляв УНІАН, Державна служба з надзвичайних ситуацій оголосила штормове попередження в Чорному й Азовському морях на 16-17 квітня: очікуються хвилі висотою до трьох метрів і сильний вітер швидкістю до 30 метрів на секунду.

Довідка УНІАН. Керченська поромна переправа створена в 1954 році, її основним видом діяльності є перевезення пасажирів, автомобілів і вантажів через Керченську протоку з порту «Крим» до порту «Кавказ» і в зворотному напрямку.