Samsung розпочинає світові продажі нового смартфона GALAXY S4

Компанія Samsung (Корея) розпочинає світові продажі нового смартфона GALAXY S4, він надійде в продаж у 155 країнах світу, повідомили УНІАН у прес-службі компанії.

Повідомляється, що наприкінці квітня почнуться продажі нового смартфона GALAXY S4 в Україні.

Як наголошується в повідомленні, смартфон GALAXYS4 представили в Нью-Йорку в березні 2013 року.

У новому пристрої використовується низка інноваційних нововведень, зокрема смарфон має більший екран і більшу ємність акумулятора батареї в порівнянні з попередніми моделями.

Смартфон GALAXY S4 оснащений дев'ятьма датчиками і широким спектром технологій розпізнавання, які «розуміють» поведінку користувача і підлаштовуються під його потреби. Це виходить за рамки звичних функцій, як, наприклад, здійснення дзвінків та робота з додатками.

Довідка УНІАН. Samsung Electronics Co., Ltd. - світовий лідер з виробництва мобільних терміналів та смартфонів. Штат Samsung Electronics нараховує 236 тис. співробітників, що працюють у 79 країнах світу. Дохід компанії в 2012 році становив 201 трлн корейських вон (близько 188 млрд дол).