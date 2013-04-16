На Південно-Західній залізниці в I кварталі затримано 333 порушники. Загальна сума штрафу - 11,3 тис. грн

Працівники служби воєнізованої охорони Південно-Західної залізниці в січні-березні 2013 року затримали 333 особи за порушення правил, встановлених на залізничному транспорті (ходіння по коліях у невстановлених місцях, незаконний проїзд вантажними поїздами тощо).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПЗЗ.

Згідно з повідомленням, порушників оштрафовано на загальну суму 11,356 тис. грн.

Також повідомляється, що служба воєнізованої охорони Південно-Західної залізниці в січні-березні 2013 року провела 1366 оперативних рейдів для попередження злочинів. Також проведено 309 рейдів спільно зі співробітниками транспортної міліції, під час яких виявлено 17 випадків крадіжок майна та матеріальних цінностей залізниці на загальну суму 28,735 тис. грн. За скоєні крадіжки затримано 19 осіб, щодо яких, згідно з Кримінально-процесуальним кодексом України, порушені кримінальні справи.

Довідка УНІАН. Південно-Західна залізниця є однією з провідних транспортних артерій держави. Близько 20% основних виробничих фондів «Укрзалізниці» перебуває у віданні залізниці.

«Південно-Західна залізниця» займає друге місце за обсягом перевезень серед шести залізниць України. У загальному обсязі вантажних перевезень в Україні кожна шоста тонна припадає на частку ПЗЗ. Залізниця в основному розташована на території Київської, Вінницької, Житомирської, Чернігівської, Сумської та Хмельницької областей.