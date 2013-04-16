Ринок лізингу автомобілів в Україні зріс у 1,6 разу

На українському ринку лізингу автомобілів за підсумками 2012 року обсяг профінансованих автомобілів збільшився на 63% - до 13,7 тис. із 8,4 тис. автомобілів у 2011 році. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Асоціації "Українське об'єднання лізингодавців".

"Це абсолютний рекорд в історії українського автолізингу", - зазначили в прес-службі.

Згідно з повідомленням, рівень проникнення лізингу в автопродажі в Україні за підсумками 2012 року в середньому становив 5,9% порівняно з 3,6% у 2011 році.

Довідка УНІАН. Асоціація «Українське об'єднання лізингодавців» зареєстрована в 2005 році. Об'єднує юридичних осіб у сфері лізингу з метою захисту їхніх інтересів і представляє понад 80% лізингового ринку. Об'єднання є дійсним членом LEASEUROPE - європейської Федерації, до складу якої входять національні лізингові асоціації 33 країн.