Влада знову обіцяє закуповувати вітчизняні авто

Пріоритет у державних закупівлях автомобілів – спеціалізованих, службових і відомчих – віддали продукції українського виробництва.

Про це заявив міністр Ігор Прасолов в інтерв'ю газеті «Урядовий кур'єр» за 16 квітня.

«Зараз готується рішення, яке буде схвалено на засіданні уряду, про те, що при виконанні державних закупівель («швидкі», службові і відомчі автомобілі) пріоритет віддадуть автомобілям, виробленим в Україні», - сказав І.Прасолов.

До того ж він повідомив, що на сьогодні вітчизняний автопром завантажений лише на 20%, а кількість працівників скоротилася більш ніж удвічі. «Якщо у 2008 році в галузі працювали 49 тис. осіб, то зараз – 20 тис. У 2008 році наш автопром виготовляв 401 тис. автомобілів, а зараз – 69,6 тис. автомобілів. Падіння – 79%. Такого падіння виробництва автомобільної галузі немає в жодній країні», - наголосив міністр.

Як повідомляв УНІАН, виробництво автомобілів в Україні за підсумками 2012 року скоротилося на 27% - до 76 281 одиниці.

Найзначніше скоротилося виробництво легкових автомобілів – на 28,6%, до 69 687 одиниць. Виробництво комерційних автомобілів скоротилося на 2,9% - до 3 235 одиниць, автобусів – на 10,1%, до 3 359 одиниць.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є корпорація «УкрАВТО» («Запорізький автомобілебудівний завод»), корпорація «Богдан», «Єврокар», корпорація «АІС» («КрАСЗ»), корпорація «Еталон» («Чернігівський автозавод» і «Бориспільський автозавод»).