Влада обіцяє киянам більше паркувальних місць і екопарковки

Київська міська державна адміністрація (КМДА) підготувала на розгляд депутатів Київради проект рішення «Про затвердження Програми розвитку єдиного паркувального простору Києва до 2015 року», в якому передбачено створення 22,6 тис. додаткових місць для паркування.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.

Отже, "Київтранспарксервіс" згідно з розробленою Програмою планує облаштувати парковки на проїжджій і тротуарній частині, а також на відособлених просторах. Також облаштують «перехоплювальні» майданчики, паркінги і екопарковки.

"Реалізація програми дозволить зменшити завантаженість вулично-дорожньої мережі, зменшити пробки, звільнити тротуари від автомобілів, підвищити рівень надання послуг з паркування, а також збільшити прибуткову частину бюджету Києва за рахунок податкових надходжень, залучення інвестицій і збільшення кількості робочих місць", - відзначають автори проекту.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні Київ забезпечений місцями для паркування лише на 25% від потреби.

Голова КМДА Олександр Попов заявив про намір міської влади заборонити паркування автомобілів на Хрещатику після завершення будівництва паркінгів.

Також "Київтранспарксервіс" збирається створити в Києві екопарковки.

"Екопарковки «Зелені острови» - це найбільш екологічний варіант паркування, який реалізовуватиметься на територіях, які не входять до переліку озеленених територій загального призначення", - повідомляє прес-служба, уточнюючи, що при будівництві екопарковок буде застосовуватися принцип збереження існуючих зелених насаджень та створення нових, оснащених для паркування.

"Зводити такі парковки будуть за кошти інвесторів, а їх власники отримають пільги при сплаті земельного податку або паркувального збору. Крім того, екопарковки будуть облаштовані і стоянками для велосипедів", - відзначили в прес-службі КМДА.

Довідка УНІАН. КП "Київтранспарксервіс" було створено згідно з рішенням Київради від 2007 року.

КП "Київтранспарксервіс", яке є єдиним оператором з паркування у місті, здійснює діяльність на 25 тис. паркомісць, з яких 17 тис. - місця нічних паркувань.

*** Екопарковки (екологічна парковка) - територія для паркування транспортних засобів, засіяна газонною травою і укріплена газонними гратами, яка запобігає пошкодженню кореневої системи рослин автомобільними шинами, зберігаючи естетичний вигляд ділянки.

Екопарковки дозволяють вирішити проблему з розміщенням автотранспорту і, одночасно, зберегти зелений газон у відмінному стані.