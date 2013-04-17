Міндоходів хоче спростити процедуру перетину кордону для автобусів із туристами

Міністерство доходів і зборів України має намір спростити процедуру перетину кордону для туристів, які мандрують автобусом, за допомогою введення реверсних смуг руху в пунктах пропуску через державний кордон. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міндоходів.

«Спрощення будуть впроваджені в пунктах пропуску, реконструйованих до Євро-2012, і стосуватимуться насамперед організованих груп туристів, які мандрують автобусами. Реверсними смугами можливий як в'їзд до країни, так і виїзд – залежно від необхідності, а це, безумовно, скоротить час проходження держкордону і скоротить черги на кордоні», - повідомили у Міндоходів.

До того ж у міністерстві запропонували туристичним компаніям заздалегідь подавати інформацію про заплановані маршрути як туристів, так і офіційних делегацій для того, щоб митні органи встигли підготувати смуги руху і максимально скоротити термін проходження митних процедур.

«Транспортні засоби, на яких туристи проїжджатимуть через кордон, митники перевірять в першу чергу», - сказали в Міндоходів і зазначили, що на період сезонного зростання туристичного потоку кількість інспекторів буде збільшена.

Як повідомляв УНІАН, у лютому Міністерство доходів і зборів заявило про необхідність використовувати досвід Євро-2012 стосовно лібералізації правил проходження через кордон і прискорення процедур пропуску транспортних засобів між Україною і Польщею. Йшлося про введення загальної смуги руху «зелений коридор», що скорочує час проходження кордону на 40% і одночасно збільшує пасажиропотік. Експеримент із введення такої смуги був успішний і ним вже зацікавилися митні адміністрації Білорусі та Росії. Представники цих відомств мали намір відвідати митні пости Львівської області з метою обміну досвідом.