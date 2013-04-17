У Херсоні подорожчав проїзд в електротранспорті

З 1 травня проїзд у тролейбусах комунального підприємства "Херсонелектротранс" подорожчає на 25%, або 25 копійок - до 1,25 грн.

Як передає кореспондент УНІАН відповідне рішення 16 квітня ухвалив на своєму засіданні виконком Херсонської міськради.

Підвищення вартості проїзду пояснюється неодноразовими проханнями з боку керівництва МКП "Херсонелектротранс" та звернень працівників підприємства про необхідність підвищення ціни за проїзд до рівня економічно обгрунтованих витрат підприємства. Підприємство аргументує зростання виробничих витрат збільшенням мінімальної заробітної плати та необхідністю погашення заборгованості із зарплати.

За словами директора ДКП Михайла Мосіна, підвищення тарифу на проїзд дозволить забезпечити технічне обслуговування рухомого складу, безпеку перевезення пасажирів, запобігти аварійні ситуації.

Також на засіданні міськвиконкому затвердили нові ціни на місячні проїзні квитки, для учнів загальноосвітніх шкіл вони тепер коштуватимуть 30 грн, для студентів денних відділень - 38 грн, для громадян, підприємств і організацій - 100 грн.

Раніше М.Мосін заявляв у ЗМІ, що поява заборгованості із зарплати на підприємстві пов'язана з тим, що держава з великими затримками і в неповному обсязі відшкодовує ДКП «Херсонелектротранс» кошти за перевезення пільгових категорій пасажирів. У 2012 році з 20 млн грн субвенції за пільговиків «Херсонелектротранс» недоотримав 5 млн грн. У поточному році тільки за I квартал року недофінансування перевезення пільговиків становило 1,4 млн грн.

За даними на 2 квітня, борг із заробітної плати в «Херсонелектротранс» становить 1,3 млн грн, борг перед Пенсійним фондом - 5 млн грн, податкові борги - понад 2,5 млн грн. Загалом обсяг боргів підприємства вже становить понад 9,5 млн грн.