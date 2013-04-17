Операторів реклами в київському метро зобов'язали платити більше

Суд зобов’язав операторів реклами в метро платити Києву за діючими тарифами

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступника голови КМДА – керівника апарату Олександра Пузанова.

Зокрема, за його словами, 15 квітня Київський апеляційний господарський суд задовольнив скарги КМДА та КП «Київський метрополітен» до двох компаній-операторів реклами на транспорті.

Як зазначив О.Пузанов, раніше компанії відмовлялися переукладати договори з КП «Київський метрополітен» і сплачувати місту за діючими тарифами.

У лютому та березні 2013 року були прийняті аналогічні судові рішення стосовно інших двох компаній, додав він. Згідно із рішенням суду, компанії мають сплачувати місту за право використання площі рухомого складу метро для розміщення реклами за новими тарифами, які були ухвалені у вересні 2012 року.

«У попередні роки тарифи на рекламу на транспорті були необґрунтовано низькими, що призвело до істотних втрат міського бюджету. Лише від цих чотирьох операторів бюджет міста щомісячно одержить понад 740 тис. грн надходжень, які він раніше недоотримував. За весь термін дії договорів сума перевищить 44 млн грн. Маю запевнити, що київська влада доб’ється переукладення усіх невигідних договорів з операторами реклами на транспорті», – заявив О.Пузанов.

Він нагадав, що з вересня 2012 року в столиці діють нові тарифи на розміщення зовнішньої реклами. За його словами, плату за розміщення зовнішньої реклами було середньозважено збільшено на 23%. Тарифи на розміщенням реклами на транспорті зазнали більш істотних змін, оскільки вони були надто низькими. Наприклад, за монітор всередині вагону метро оператор сплачував місту лише 3,75 грн на місяць, а за рекламну площу на дверях вагону – 16 грн/м2 на місяць. Новий тариф становить відповідно 35 грн та 150 грн/м2 на місяць, зазначив О.Пузанов.

Він запевнив, що тарифи були узгоджені з Антимонопольним комітетом України, який визнав їхню обґрунтованість.

Як зазначили в КМДА, у 2012 році місто одержало від реклами 125,2 млн грн (від реклами на транспорті бюджет отримав лише 150 тис. грн). Плановий показник на 2013 рік становить 150 млн грн (надходження до бюджету від реклами на транспорті мають становити щонайменше 10 млн грн).