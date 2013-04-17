Продажі автомобілів в Європі знизилися майже на 10%

Варшава. Жителі 30 європейських держав у першому кварталі поточного року купили 3,096 млн штук нових автомобілів, що на 9,7% менше показників перших трьох місяців минулого року.

Про це свідчать дані Європейської асоціації автовиробників (АЕСА), якими володіє УНІАН.

Падіння продажів у березні на 26 ринках країн Європейського Союзу (без урахування Мальти) та країн EFTA (Норвегія, Швейцарія, Ліхтенштейн та Ісландія) становило 10,3%.

За даними АЕСА, у березні ц.р. вже 18-й місяць поспіль спостерігається зниження продажів автомобілів, при цьому в країнах ЄС минулого місяця продано 1,3 млн машин.

Продажі автомобілів в Євросоюзі у березні досягли свого мінімального значення за останні 10 років.

Серед найбільших автомобільних ринків Європи зростання продемонструвала лише Великобританія (+5,9%), тоді як падіння ринку в Німеччині становило 17,1%, у Франції - 16,2%, в Іспанії - 13,9%, в Італії - 4,9%.

За підсумками кварталу, крім великобританського ринку, що показав 7,4% зростання, інші найбільші ринки продемонстрували зниження в межах від 11,5% до 14,6%.

Як повідомляв УНІАН, продажі автомобілів у країнах Євросоюзу (без урахування Мальти) у лютому знизилися в річному виразі на 10,5% після зниження на 8,7% у січні поточного року.

Довідка УНІАН. За даними АСЕА, яка готує свої рапорти на базі інформації про новозареєстровані автомобілі, в 2012 році продажі нових авто в 26 країнах ЄС впали більш ніж на 8% - до 12,05 млн штук.

Минулого року продажі автомобілів на європейському ринку досягли свого 17-річного мінімуму.