"Укрзалізниця" недоотримала 42,4 млн грн компенсації за перевезення студентів

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") в січні-березня 2013 року недоотримала 42,4 млн грн, або 97,3%, від загальної суми компенсації за перевезення за пільговими тарифами студентів та учнів професійно-технічних навчальних закладів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі "Укрзалізниці".

Згідно з повідомленням, загальна сума компенсації становить 43,6 млн грн.

"За перевезення цієї пільгової категорії громадян від Міністерства освіти і науки України отримано 1,2 млн грн, що становить лише 2,7% від суми наданих послуг", - зазначили в прес-службі, нагадавши, що на підставі студентського квитка студенти оплачують лише 50% вартості проїзду залізничним транспортом, інші 50% перевізнику має компенсувати Міністерство освіти і науки України.

Згідно з повідомленням, у 2012 році "Укрзалізниця" також не отримала в повному розмірі компенсацію за перевезення студентів. Міністерство сплатило лише 23,7% від суми наданих послуг і заборгувало 122,5 млн грн.

"Така фінансова недисциплінованість фактично вимиває обігові кошти в залізничній галузі, не дозволяє оновлювати рухомий склад і підвищувати якість обслуговування пасажирів", - зазначили в прес-службі "Укрзалізниці".

Отже, залізниці, виконуючи норми чинного законодавства і не обмежуючи права громадян на пільговий проїзд, з року в рік недоотримують більшу частину витрачених коштів.

Водночас "Укрзалізниця" забезпечує пільгові перевезення дітей віком від 6 до 14 років. Вартість дитячого квитка становить 75% від вартості проїзду дорослого пасажира. Починаючи з 2005 року і по 2012 рік залізниці недоотримали за перевезення дітей 6-14 років 243,5 млн грн. За 1 квартал 2013 року за цей вид перевезень відомство не отримало 6,1 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2013 року залізниці перевезли пасажирів пільгових категорій на суму 25,2 млн грн, а отримали лише 0,87 млн грн компенсації, що становить 3,2% необхідної суми.

Залізниці України у 2012 році отримали з бюджетів різних рівнів 175 млн грн компенсації за перевезення пасажирів пільгових категорій у далекому та приміському сполученні, що становить всього 47,6% від необхідної суми.

«Укрзалізниця» в 2012 році перевезла понад 184 тис. дітей-сиріт, дітей-інвалідів та дітей загиблих шахтарів, військовослужбовців та залізничників.

Довідка УНІАН. Залізничним транспортом відповідно до законодавства України здійснюється перевезення 26 пільгових категорій громадян у повному обсязі.