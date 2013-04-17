У травні на ринок надійде новий планшет Senkatel Maximus, розроблений для країн СНД

У другій половині травня на ринок України, Росії та країн СНД надійде перше готове спільне рішення компаній Intel і Senkatel - новий унікальний 10,1-дюймовий планшет Senkatel Maximus T1001. Про це УНІАН повідомили у прес-службі корпорації Intel.

Intel і Senkatel оголосили про початок співпраці, в рамках якого планується розробка і виробництво низки планшетних комп'ютерів під торговою маркою Senkatel на базі ОС Android і Windows 8, а також телевізійних приставок на основі новітніх технологічних рішень від Intel.

Нові рішення від Intel і Senkatel насамперед будуть призначені для сегменту споживчого ринку середньої цінової категорії, а також освітнього сегменту.

Як зазначив Борис Зиньків, спеціаліст Intel з продажу продуктів ODM, першочерговим завданням Intel є активна участь у розвитку локальних ринків, і цьому допомагає співпраця з партнерами на цих ринках.

«Сьогодні спільна робота Intel і Senkatel дала хороший результат і дозволила створити цікавий продукт, привабливий для людей, які хочуть отримати високопродуктивний планшет за помірною вартістю», - сказав він.

Довідка УНІАН. Корпорація Intel (США) - світовий лідер у розробці інноваційних рішень для обчислювальної техніки, зокрема процесорів для комп'ютерів. Чистий прибуток корпорації в 2012 році порівняно з 2011 роком знизився на 15% і становив 11 млрд дол., виручка - 53,3 млрд дол., що на 1,2% менше, ніж у 2011 році.

Компанія Senkatel має центральний офіс у м. Торонто (Канада) та відділення в різних країнах світу, зокрема виробничі і торговельні офіси у м. Гонконг, Шеньчжень (Китай), офіс у США, представництво і підрозділ з розробки ПЗ в м. Києві (Україна).