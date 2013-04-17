"Укрзалізниця" в 1-му кварталі отримала менше половини з 84,3 млн грн компенсації за перевезення пільговиків

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») у січні-березні 2013 року отримала від обласних і районних держадміністрацій 35,8 млн грн компенсації за перевезення окремих категорій громадян, що становить 42,5% від загальної суми компенсації на 84,3 млн грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі "Укрзалізниці".

Згідно з повідомленням, у січні-березні цього року перевезено пільгових категорій громадян у приміському сполученні на суму 67,9 млн грн, проте компенсовано тільки 50% цієї суми.

Водночас у першому кварталі 2013 року місцеві органи влади Кіровоградської області компенсували Південній залізниці (ПдЗ) 111,9% витрачених на перевезення коштів, тоді як Одеській залізниці (ОЗ) компенсували 74,5%. Чернігівська область компенсувала ПдЗ 77,8% за січень-березень, а Південно-Західній залізниці (ПЗЗ) тільки 45,7%. Також Черкаська область компенсувала ОЗ 43,6%, а ПЗЗ - 13,9% коштів. Донецька область компенсувала в першому кварталі 45,4% витрат на перевезення пасажирів-пільговиків Донецькій залізниці, тоді як для ПдЗ кошти виділені не були.

У прес-службі відзначили, що за три місяці цього року компенсація перевезень пільговиків ПЗЗ з бюджету Києва становила 7,9% - 666,6 тис. грн з 8,4 млн грн загальної суми.

Водночас Житомирська область компенсувала ПЗЗ 8,6% - 203,5 тис. від отриманих на 2,4 млн грн послуг.

"Негативна тенденція несвоєчасного і неповного відшкодування витрат від перевезення пільгових категорій громадян спостерігається з року в рік, істотно погіршує фінансовий стан галузі. Зокрема, недоотримані кошти не дозволяють покращувати якість послуг для пасажирів і оновлювати рухомий склад", - зазначили в прес-службі, уточнивши, що в бюджетах місцевих органів влади на компенсації за перевезення пільговиків закладаються значно менші суми, ніж реальні витрати залізничного транспорту від перевезення цих категорій громадян.

У прес-службі "Укрзалізниці" відзначили, що в умовах обмеженості ресурсів бюджету для забезпечення належної компенсації залізничному транспорту за пільгові перевезення необхідний ефективний механізм фінансування компенсаційних виплат за пільговий проїзд, що передбачає надання адресної грошової допомоги на оплату послуг за проїзд для громадян, які потребують гарантований соціальний захист.

"На думку фахівців, заміна надання пільг адресною грошовою допомогою дозволила б забезпечити цільове використання прав громадян на соціальний захист, економне споживання послуг, зменшення витрат на реалізацію соціальних програм за рахунок всебічного контролю надання та використання пільг", - зазначено в прес-релізі "Укрзалізниці "

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" в січні-березні 2013 року недоотримала 42,4 млн грн, або 97,3%, від загальної суми компенсації за перевезення за пільговими тарифами студентів та учнів професійно-технічних навчальних закладів.

У січні 2013 року залізниці перевезли пасажирів пільгових категорій на суму 25,2 млн грн, а отримали лише 0,87 млн грн компенсації, що становить 3,2% від необхідної суми.

Залізниці України у 2012 році отримали з бюджетів різних рівнів 175 млн грн компенсації за перевезення пасажирів пільгових категорій у далекому та приміському сполученні, що становить лише 47,6% від необхідної суми.

«Укрзалізниця» в 2012 році перевезла понад 184 тис. дітей-сиріт, дітей-інвалідів та дітей загиблих шахтарів, військовослужбовців та залізничників

Довідка УНІАН. Залізничним транспортом відповідно до законодавства України здійснюється перевезення 26 пільгових категорій громадян у повному обсязі.