У разі ухвалення закону про таксі вартість проїзду зросте - експерт

Якщо законопроект "Про перевезення на таксі" ухвалять, вартість послуг таксі зросте, повідомив кореспонденту УНІАН співголова громадської організації "Таксі столиці" Денис Садоха.

"Якщо законопроект буде ухвалений, то він однозначно призведе до підвищення вартості проїзду в таксі", - сказав Д.Садоха, зазначивши, що якість перевезень навряд чи покращиться.

За його словами, зараз проїзд у таксі у нелегальних перевізників коштує від 1,5 грн/км, а у перевізників, які обладнали свій автомобіль таксометром, вартість проїзду досягає 5-6 грн/км. Водночас Д.Садоха зазначив, що наявність в автомобілі таксі лічильника (таксометра) дає пасажиру можливість контролю за тим, скільки він проїхав і скільки потрібно заплатити.

Громадська організація "Таксі столиці", за словами її співголови, виступає за "прозорість" галузі таксомоторних перевезень у столиці.

"Передусім повинен бути легальний перевізник, який несе відповідальність перед пасажиром, водночас інформаційно-диспетчерська служба не може нав'язувати цінову політику перевізникам - її мають встановлювати перевізники, виходячи з реалій ринку: вартість бензину, амортизація тощо", - пояснив Д.Садоха. Також він зазначив, що наразі ринок таксі ніяк не врегульовано і, використовуючи прогалини в законодавстві, «інформаційно-диспетчерські служби взяли на себе повноваження монополістів і регулювальників ринку».

Д.Садоха також заявив, що громадські активісти мають намір організувати і провести всеукраїнську акцію протесту водіїв таксі в разі ухвалення законопроекту.

«Ми організуємо і проведемо акцію протесту водіїв таксі, і заблокуємо сотнями автомобілів таксі центр Києва, урядовий квартал, а також обласні центри України", - заявив він.

Водночас глава Асоціації профспілок автотранспортників України Андрій Корчинський зазначив, що на сьогодні в Україні близько 30 тис. перевізників таксі працюють на єдиному податку, мають ліцензію та ліцензійні картки, забезпечуючи тим самим надходження до бюджету у розмірі 19 млн грн щомісяця і більше 200 млн грн щорічно.

"Якщо буде введена система дозволів, передбачена в законопроекті, то ці надходження до бюджету припиняться", - пояснив А.Корчинський.

За його словами, перевізники вже зараз стривожені тим, що "за їх спинами" розробляється новий законопроект, який не передбачає прозорість системи дозволів на діяльність.

«Перевізники не впевнені у своєму завтрашньому дні, тому якщо це продовжуватиметься, то, починаючи з травня, перевізники готові перестати платити гроші до місцевих бюджетів і використовувати ту систему, яка діє на сьогодні", - заявив А.Корчинський, зазначивши, що розроблюваний "кулуарно" закон не був обговорений з жодною організацією-представником ринку автоперевезень.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство інфраструктури України розробляє проект закону "Про перевезення на таксі" з метою організації якісних і безпечних перевезень і забезпечення прозорої діяльності таксистів.

Профспілка таксистів України звернулася до Мінінфраструктури з пропозицією об'єднати зусилля влади, професійних і громадських організацій для прискорення розробки законодавства щодо таксомоторних перевезень.

Згідно з проектом закону, замість ліцензій планується ввести більш конкретні і зручні документи: дозвіл на автомобіль таксі і дозвіл на діяльність інформаційно-диспетчерської служби, які видаватимуться в місцевих дозвільних центрах. Ці дозволи надаватимуть право працювати на території певної адміністративної одиниці. Місцева влада буде зобов'язана піклуватися про організацію стоянок таксі. Крім того, законодавчо планується закріпити такі обов'язкові ознаки автомобіля таксі, як розміщення інформації про тариф, обладнання справним таксометром, розпізнавальний ліхтар на даху автомобіля тощо.

Довідка УНІАН. 5 січня 2013 року набули чинності зміни до деяких законодавчих актів, що стосуються державного регулювання та управління у сфері транспорту та дорожнього господарства, які наділяють Державну інспекцію України з безпеки на наземному транспорті («Укртрансінспекцію») повноваженнями перевіряти ліцензії і карати нелегальних таксистів. В результаті таких перевірок кількість нелегальних таксистів протягом півроку може скоротитися на 20-30%.