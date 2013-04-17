"Укрзалізниця" збільшила кількість додаткових рейсів на Великодні та травневі свята

Державна адміністрація залізничного транспорту України «Укрзалізниця» для забезпечення підвищеного попиту на залізничні перевезення збільшила кількість додаткових рейсів на потяги в найбільш популярних напрямках до травневих і Великодніх свят, повідомили УНІАН у прес-службі «Укрзалізниці».

Зокрема, Південно-Західна залізниця призначила потяги №207/208 Київ - Ужгород №537/538 Київ - Ужгород №217/218 Київ - Івано-Франківськ №269/270 Київ - Івано-Франківськ, які здійснять 12 додаткових рейсів.

Південна залізниця призначила потяги №282/281 Сімферополь - Київ №517/518 Сімферополь - Львів №504/503 Сімферополь - Київ, які здійснять 8 додаткових рейсів.

«На ці додаткові рейси потяги попередній продаж квитків буде відкрито найближчим часом», - повідомили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Укрзалізниця» для забезпечення підвищеного попиту на залізничні перевезення призначила 112 додаткових рейсів на потяги далекого сполучення до травневих і Великодніх свят. Кількість додаткових місць для перевезення пасажирів становитиме близько 100 тисяч. При цьому додаткові потяги виконають 55 рейсів у західному напрямку і 40 рейсів у кримському напрямку.