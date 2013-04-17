Донецька залізниця в 1-му кварталі скоротила завантаження на 8% - до 30,9 млн тонн

Донецька залізниця (ДЗ) у січні-березні цього року скоротила завантаження порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 8% - до 30,9 млн тонн вантажів з 33,6 млн тонн, що становить 36,7% від загальних обсягів "Укрзалізниці". Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДЗ.

Також середньодобове завантаження у першому кварталі 2013 року скоротилося на 7% - до 344 тис. тонн з 370 тис. тонн у першому кварталі 2012 року.

Основним видом вантажу ДЗ в першому кварталі традиційно було кам'яне вугілля, якого було завантажено 18,4 млн тонн. В середньому за добу ДЗ вантажила 204 тис. тонн вугілля (2973 вагони), що становить 59,2% від загальних обсягів перевезень залізницею.

Крім цього, одними з основних вантажів у січні-березні цього року були чорні метали - 3,7 млн ​​тонн, флюси - 2,5 млн тонн, кокс - 2,4 млн тонн, будівельні вантажі - 580,6 тис. тонн, сіль - 406, 9 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, Донецька залізниця у 2012 році скоротила завантаження на 7,1% порівняно з 2011 роком - до 142,6 млн тонн вантажів.

За даними залізниці, зниження завантаження викликано спадом промислового виробництва та відсутністю ринку збуту в гірничо-металургійному комплексі.