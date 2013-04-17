Донецька залізниця в 1-му кварталі перевезла понад 46 тисяч інвалідів

Донецька залізниця у січні-березні 2013 року перевезла 46,4 тис. пасажирів з обмеженими фізичними можливостями.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДЗ.

Згідно з повідомленням, 42 пасажири із загальної кількості замовили спеціалізовані вагони для інвалідів-колясочників. Водночас найчастіше спецвагони були задіяні на напрямках Київ, Одеса, Слов'янськ та Сімферополь.

Донецька залізниця вже отримала 8 заявок на перевезення інвалідів-колясочників у спеціальних вагонах в травні і 2 заявки на червень.

Зараз у ДЗ є 3 спеціалізовані вагони для перевезення інвалідів-колясочників. Вони включаються до складу потягів за наявності заявки.

"Замовити вагон для людей з особливими потребами можна на будь-якому вокзалі залізниці, отримавши у чергового по вокзалу бланк заяви. Водночас зовсім не обов'язково пасажирові з обмеженими фізичними можливостями особисто оформляти заявку, це можуть зробити за нього з пред'явленням відповідних документів. Заява подається не менш ніж за 5 діб до відправлення потяга, у ній повинні бути вказані номер потяга, дата виїзду та маршрут прямування", - уточнили в прес-службі ДЗ, відзначивши, що вартість квитка при цьому така ж, як і в звичайному купейному вагоні в складі потяга, в який він включений.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» у 2012 році перевезла більше 184 тис. дітей-сиріт, дітей-інвалідів та дітей загиблих шахтарів, військовослужбовців та залізничників

Довідка УНІАН. Залізничним транспортом відповідно до законодавства України здійснюється перевезення 26 пільгових категорій громадян у повному обсязі.