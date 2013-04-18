"Астеліт" у I кварталі скоротив збиток на 4,7%

Оператор мобільного зв'язку «Астеліт» (ТМ life :) у січні-березні 2013 року скоротив чистий збиток на 4,7% - до 119,2 млн грн зі 125,1 млн грн за аналогічний період минулого року.

Про це сказано у фінансовому звіті оператора, текст якого має УНІАН.

Згідно зі звітом, у першому кварталі 2013 року «Астеліт» збільшив виручку на 8,6% - до 792,5 млн грн з 729,9 млн грн у січні-березні 2012 року.

Показник EBITDA (прибуток до вирахування витрат зі сплати податків, відсотків і нарахованої амортизації) українського оператора в першому кварталі 2013 року зріс на 12,7% - до 223,8 млн грн зі 198,5 млн грн за аналогічний період 2012 року.

EBITDA margin за підсумками січня-березня п.р. збільшилася до 28,2% з 27,2% у 1 кварталі 2012 року.

Кількість абонентів компанії в першому кварталі поточного року збільшилася на 12,1% - до 11,1 млн (з них активних - 8,2 млн) у порівнянні з 9,9 млн (з них активних - 7,1 млн) у першому кварталі 2012 року.

Показник ARPU (середня виручка на одного абонента) компанії за підсумками першого кварталу скоротився на 4% - до 23,8 грн з 24,8 грн у першому кварталі 2012 року.

«У першому кварталі 2013 року ми продовжили демонструвати високі темпи зростання компанії, збільшивши нашу абонентську базу на один мільйон клієнтів і дохід - на 8,6%", - наводяться в прес-релізі слова головного виконавчого директора "Астеліту" Олександра Баринова.

Як повідомляв УНІАН, оператор мобільного зв'язку «Астеліт» (ТМ life :) у 2012 році скоротив чистий збиток на 26% - до 56,1 млн дол. з 75,8 млн дол. у 2011 році.

Довідка УНІАН. Акціонерами компанії «Астеліт» є Turkcell (Туреччина) - 55% і СКМ - 45%. Вийшовши в 2005 році на український ринок, оператор створив мобільний зв'язок life :), що охоплює територію, на якій проживає понад 98% населення України.

Компанія обслуговує 11,1 млн абонентів як на умовах передплати, так і контрактної форм підключення. Дохід компанії в 2012 році становив 3,24 млрд грн.