Відкривається попередній продаж квитків на два додаткові рейси Київ-Сімферополь

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») відкриває попередній продаж квитків на два додаткові рейси Київ-Сімферополь, повідомили УНІАН у прес-службі «Укрзалізниці».

Зокрема, 18 квітня після 9:00 відкривається попередній продаж квитків на додатковий рейс потягу №237 Київ-Сімферополь. Потяг відправиться 27 квітня зі станції Київ-Пасажирський о 17:05 і прибуде на станцію Сімферополь-Пасажирський 28 квітня о 9:50.

Також найближчим часом буде відкрито попередній продаж квитків на додатковий потяг №529 Київ-Сімферополь, який відправиться в рейс 30 квітня зі станції Київ-Пасажирський о 23:25 і прибуде на станцію Сімферополь-Пасажирський 1 травня о 17:00.

Як повідомляв УНІАН, Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») для забезпечення підвищеного попиту на залізничні перевезення збільшила кількість додаткових рейсів на потяги в найпопулярніших напрямках до травневих і Великодніх свят.

Зокрема Південно-Західна залізниця призначила потяги №207/208 Київ-Ужгород, №537/538 Київ-Ужгород, №217/218 Київ-Івано-Франківськ, №269/270 Київ-Івано-Франківськ, які виконають 12 додаткових рейсів.

Південна залізниця призначила потяги №282/281 Сімферополь-Київ, №517/518 Сімферополь-Львів, №504/503 Сімферополь-Київ, які виконають 8 додаткових рейсів.

Раніше «Укрзалізниця» призначила 112 додаткових рейсів у складі додаткових потягів формування українських залізниць.