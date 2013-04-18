Прибуток корпорації Intel знизився на 17%

Чистий прибуток світового лідера в розробці інноваційних рішень для обчислювальної техніки корпорації Intel (США) знизився в першому кварталі 2013 року порівняно з 4 кварталом 2012 року на 17% і становив 2 млрд дол. (за системою GAAP).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Intel.

Виручка за звітний період становила 12,6 млрд дол., що на 7% менше, ніж у 4 кварталі 2012 року, прибуток на акцію знизився на 17% і становив 0,4 дол. Операційний прибуток корпорації Intel за звітний період знизився на 17% і становив 2,5 млрд дол.

У результаті операцій корпорація сформувала дохід близько 4,3 млрд дол. готівкою, виплатила дивіденди в розмірі 1,1 млрд дол. і витратила 533 млн дол. на викуп своїх 25 млн акцій.

У другому кварталі компанія прогнозує виручку в розмірі 12,9 млрд дол. (плюс-мінус 500 млн дол.).

Довідка УНІАН. Intel - світовий лідер у розробці рішень для обчислювальної техніки, зокрема процесорів для комп'ютерів. Чистий прибуток корпорації в 2011 році становив 12,9 млрд дол. (за системою GAAP), виручка - 54 млрд дол. Корпорація має офіс в Україні, який займається маркетинговою підтримкою та організацією поставок продукції Intel в Україні. Діяльність представництва спрямована на активну роботу з виробниками ПК, дистрибуторами і розробниками ПЗ республіки, яка є частиною регіону, що об'єднує країни Східної Європи, Близького Сходу і Африки.