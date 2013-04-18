УЗ призначила додаткові рейси поїздів до Ужгорода та Івано-Франківська на 8 травня

Державна адміністрація залізничного транспорту України «Укрзалізниця» з метою створення максимально сприятливих умов для відпочинку громадян призначила додаткові рейси поїздів сполученням Київ - Ужгород і Київ - Івано-Франківськ на 8 травня 2013 року, повідомили УНІАН у прес-службі "Укрзалізниці".

Зокрема були призначені поїзд № 207 Київ - Ужгород, відправленням з Києва 8 травня о 18:48, і поїзд № 217 Київ - Івано-Франківськ, відправленням з Києва 8 травня о 17:35.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Укрзалізниця» для забезпечення підвищеного попиту на залізничні перевезення призначила 112 додаткових рейсів на поїзди далекого слідування до травневих і Великодніх свят. Кількість додаткових місць для перевезення пасажирів становитиме близько 100 тис. При цьому додаткові поїзди зроблять 55 рейсів у західному напрямку й 40 рейсів у кримському напрямку.