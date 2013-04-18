Компанія Samsung представила новий смартфон

Компанія Samsung (Корея) представила смартфон GALAXYMega - пристрій, в якому поєднуються портативність і зручність смартфона з багатозадачністю і широкоформатним режимом перегляду планшета.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, смартфони Samsung GALAXYMega надійдуть до українського роздробу на початку червня 2013 року.

Новий пристрій, поповнив сімейство GALAXY, пропонує оптимальний досвід перегляду завдяки великому 6,3-дюймовому HD-екрану, при цьому смартфон досить тонкий і портативний, щоб користуватися ним однією рукою, і легко поміщається в кишені.

GALAXYMega поєднує в собі безліч популярних функцій смартфона і планшета, таких як простота у використанні, розділення екрану, багатозадачність, легкість перемикання між відео та іншими додатками і багато іншого.

Довідка УНІАН. Samsung Electronics Co., Ltd. - світовий лідер з виробництва мобільних терміналів і смартфонів. Штат Samsung Electronics нараховує 236 тис. співробітників, що працюють у 79 країнах світу. Дохід компанії в 2012 році становив близько 188 млрд дол.