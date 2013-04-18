Придніпровська залізниця скоротила викиди в атмосферу

Придніпровська залізниця за підсумками 2012 року скоротила викиди різних забруднюючих речовин в атмосферу на 22%.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Придніпровської залізниці.

Згідно з повідомленням, на Придніпровській залізниці проводиться системна робота щодо зменшення негативного впливу технологічних процесів на навколишнє середовище.

"Завдяки вжитим заходам у 2012 році магістраль скоротила викиди забруднюючих речовин в атмосферу від стаціонарних джерел. Це стало можливим за рахунок теплотехнічного налагодження газових котлів, ліквідації вугільних котлів на станціях залізниці з переходом на електроопалення", - уточнили в прес-службі, зазначивши, що вагомі результати дало і технічне переоснащення локомотивного господарства.

До того ж зниження техногенного навантаження на навколишнє середовище забезпечується шляхом заміни рухомого складу та реконструкції існуючої інфраструктури. Отже, зазначили в прес-службі, при виконанні заводських капремонтів проводиться комплекс робіт з підвищення економічності паливної системи дизелів, що дає можливість практично на третину поліпшити економічні показники роботи тепловозів.

"Минулого року на ремонтних заводах такий капремонт пройшли 9 тепловозів Придніпровської залізниці", - зазначили в прес-службі Придніпровської залізниці.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році залізниці зменшили викиди забруднюючих речовин в атмосферу на 16%.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн ​​тонн вантажів та понад 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній і зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.